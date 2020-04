Avviso del Comune. Distribuzione mascherine porta a porta a tutti i cittadini

A seguito del nuovo DPCM relativo all’inizio della FASE 2, con l’intento di tutelare la salute di tutti i cittadini, è opportuno mantenere la distanza sociale e munirsi dei dispositivi di sicurezza. Per tale ragione l’Amministrazione Comunale, con il supporto dei volontari dell’Associazione AVY, distribuirà le mascherine PORTA A PORTA a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale.

Ringraziamo tutti i cittadini per la grande collaborazione avuta in questo periodo e a tutti coloro che in questi giorni ci hanno donato il loro tempo per realizzarle.

Ringraziamo le sarte e professioniste di Castelbuono, la Smac e la Pro-Loco per la donazione/distribuzione delle mascherine il mese scorso e la protezione civile regionale per l’ulteriore donazione del mese scorso e quella attuale.

Ringraziamo inoltre coloro che in questi giorni ci hanno fatto delle donazioni in tal senso:

Daniele Giliberti per la donazione di 200 mascherine

Giuseppe Scacciaferro per la donazione di 200 mascherine

Segno di una comunità umana,forte e virtuosa che dello spirito della collaborazione ne ha fatto sempre un motivo di vanto!

Sistema paese = sistema Castelbuono

L’amministrazione Comunale