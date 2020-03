Avviso pubblico. Contributo per Micro Nido Comunale

Si avvisano i genitori che entro e non oltre venerdì 13 Marzo potranno richiedere al Comune il contributo per le spese sostenute per la frequenza al Micro Nido Comunale per l’anno educativo 2019/20.

Si ricorda che in rispetto delle linee guida regionali potranno beneficare di detto contributo esclusivamente i nuclei familiari non beneficiari del “Bonus Asilo Nido” né richiedenti delle “detrazioni fiscali per la frequenza di asilo nido” (a prescindere dal numero di mensilità percepite).

Si allega Modello d’Istanzacon annessa Attestazione di non essere destinatari delle predette misure.

Il Resp.le del I Settore F.to Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore ai Servizi Sociali F.to Anna Lisa Cusimano