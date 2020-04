Avviso Pubblico. Disponibili mascherine presso il Comune

Progetto “La Solidarietà si diffonde più velocemente”

Si avvisano i cittadini attualmente sprovvisti di mascherine che è possibile ritirarne UNA massimo DUE a nucleo familiare in portineria al Comune.

Si precisa che è consentito il ritiro solo per quei cittadini che hanno altre esigenze di uscita, non si è assolutamente autorizzati ad uscire da casa solo per il ritiro delle mascherine, nei casi di impossibilità chiamare lo 0921\679084 e provvederemo noi alla consegna a domicilio che avverrà tramite i volontari dell’Associazione Volontariato Ypsigro, continuate a rimanere a casa.

Si comunica inoltre che si tratta di mascherine realizzate a mano dalle nostre sarte volontarie Castelbuonesi, che ringraziamo pubblicamente:

NON sono autorizzate dal Ministero della Salute

NON sono presidi medico chirurgici

NON tutelano dal contagio del Coronavirus

NON sono state prodotte in condizioni di sterilità

– prima di essere indossate BOLLIRLE in acqua a 100°

Si precisa che alla consegna della mascherina è prevista una donazione volontaria che sarà destinata alla CARITAS interparrochiale.

Si prega la massima collaborazione e la adeguata pazienza, considerando l’elevato numero di richieste.

Il Resp. del I Settore

F.to Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore

F.to Anna Lisa Cusimano