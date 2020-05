Avviso Pubblico.Istanza di contributo economico denominato “Misure di sostegno distrettuale”

VISTA la Circolare n.2 dell’ 01/04/20 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ad oggetto “Emergenza Covid-19. Direttive per rimodulazione Piani di Zona 2013/15 e implementazione 2013/15”.

VISTA la Delibera n. 8 del 06/05/2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 33.

Si informano i cittadini che si trovano in stato di bisogno poiché esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19 o che già da tempo versano in condizione di grave disagio economico, che è possibile presentare istanza di contributo economico denominato “misure di sostegno distrettuale” per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali: pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese sanitarie, alimentari e eventuali altre spese di carattere ordinario e straordinario del nucleo familiare.

Requisiti minimi di accesso alla valutazione:

di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione

di non aver avuto il riconoscimento di alcun tipo di ammortizzatore sociale o misura di sostegno pubblico al reddito es: NASPI, Cassa Integrazione, una tantum titolari partita IVA, RDC, REI ecc…;

di non disporre di un patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 (come da allegata certificazione bancaria/postale comprovante l’importo del saldo alla data del 30/04/2020);

NB. E’ possibile in caso di riconoscimento di ammortizzatore sociale o di altre misure di sostegno pubblico presentare comunque l’istanza che sarà presa in carico dall’ufficio di Servizio Sociale per la valutazione della condizione di bisogno.

Inoltre, considerato il continuo evolversi delle misure socio-economiche a seguito del COVID-19, il cittadino dovrà confermare, all’atto dell’erogazione del contributo, il mantenimento delle condizioni di cui ai criteri, dichiarati nell’istanza.

Il modulo di Istanza, che potete scaricare a questo link o dal sito Istituzionale dell’Ente, può essere presentato all’ufficio protocollo del Comune di Castelbuono entro e non oltre il 29/05/2020 brevi manu oppure inviato via email a sussidiocovid19@gmail.com o tramite PEC all’indirizzo comune.castelbuono@pec.it.

Il Sindaco

F.to Mario Cicero