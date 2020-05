Avviso pubblico. Misure di sostegno distrettuale al reddito

Si avvisano i cittadini in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che possono far richiesta di “Misure di sostegno distrettuale al reddito” per ricevere un contributo economico.

Si ricorda ai già richiedenti i Buoni-spesa che trattandosi di una diversa fonte di finanziamento, non potrà ritenersi valida la precedente richiesta ma va presentata nuova istanza entro il 29 Maggio 2020 come previsto nel precedente Avviso Pubblico.

Il Resp.le del I°Settore

Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore ai Servizi Sociali

Anna Lisa Cusimano