Avviso pubblico. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19

Con Ordinanza n. 25 del 25.02.2020 il Sindaco ha emanato misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19. Il Sindaco dichiara di non creare allarmismi, di attenersi soltanto alle indicazioni che vengono date dagli Organi Ufficiali che gestiscono la Sanità nella nostra Regione e dello Stato, di apprezzare l’appello fatto dal Governo Nazionale alle forze politiche e sociali, di collaborare per affrontare questa emergenza senza alimentare polemiche, atte ad immiserire il dibattito politico. Si allega copia dell’Ordinanza.