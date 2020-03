Avviso Pubblico per contributo canone affitto anno 2018

Si rende noto che, in data 14/02/2020, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 il bando relativo alla Legge 431/98 art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi il locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018.

I cittadini interessati, residenti nel Comune di Castelbuono, possono presentare istanza sul modello predisposto dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana.

Il modello della domanda è disponibile a questo link oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in via S.Anna 25 – Tel. 0921671013

L’Istanza domanda, deve essere compilata in ogni sua parte, firmata, con gli atti richiesti allegati e presentata, entro e non oltre il 03/04/2020, all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine di presentazione, le istanze saranno inviate all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità che si occuperà dell’istruttoria, della valutazione, della compilazione della graduatoria e dell’erogazione del contributo.

Castelbuono 02/03/2020

Il Resp.le del I Settore L’Assessore ai Servizi Sociali

F.to Dr. Vincenzo Schillaci F.to Anna Lisa Cusimano