Avviso pubblico per l’assegnazione di n° 5 borse lavoro per emergenza covid-19

Si comunica che con delibera della Giunta Comunale n. 133 del 12/10/2020 sono state attivate n. 5 borse lavoro giovani che consistono in una esperienza di 80 ore mensili di attività in progetti qualificati in particolar modo nel settore Turistico-Culturale.

Possono presentare domanda di adesione alle borse lavoro i soggetti che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato i seguenti requisiti:

• Essere cittadini italiani residenti nel territorio di Castelbuono da almeno un anno;

• Soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età;

• Soggetti che non risultino aver riportato condanne penali o abbiano procedimeti penali pendenti;

• Soggetti che al momento di pubblicazione del bando non svolgono alcuna attività lavorativa e non percepiscano redditi di qualsiasi natura.

Requisiti specifici:

• conoscenza lingua straniera;

• titolo di studio licenza media superiore;

• esperienza maturata nell’ambito dell’accoglienza turistica;

Il modulo di adesione è reperibile al sito www.comune.castelbuono.pa.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo mediante deposito o trasmissione via pec all’indirizzo comune.castelbuono@pec.it entro martedi 27 Ottobre; Coloro che parteciperanno all’esperienza di Borsa lavoro riceveranno un rimborso spese pari a € 400,00 per 80 ore mensili.

L’avvio delle Borse Lavoro è vincolato alla definizione dei necessari atti d’impegno.

Il resp.le del I Settore

Dr. Vincenzo Schillaci