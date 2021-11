Avviso pubblico per l’assistenza ai disabili gravi

Si rende noto ai cittadini affetti da gravi forme di disabilità, in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge n. 104/92 del Distretto Socio-Sanitario 33, che è possibile presentare l’istanza per l’attivazione del Patto di Servizio che individui forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali presso l’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 03 Dicembre 2021. Inoltre, si fa presente che la presentazione dell’istanza verrà utilizzata anche ai fini del Censimento dei Disabili Gravi, come richiesto dall’Assessorato Regionale.



Il modello per la presentazione dell’istanza – sia per minori che per maggiorenni con disabilità grave – potrà essere ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza, scaricato dal sito istituzionale del Comune, oppure direttamente da questa pagina.

Di seguito si riportano integralmente i due avvisi pubblici.