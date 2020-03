Avviso Pubblico per potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19

Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, l’Azienda Sanitaria di Palermo è stata individuata quale Azienda di riferimento per il reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario (O.S.S., etc.), affinché venga reclutato personale attraverso avviso pubblico per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ad INFERMIERI e OPERATORI SOCIO SANITARI.

Nell’avviso allegato tutti i dettagli