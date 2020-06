Avviso pubblico per una long list di esperti per le istituzioni culturali

Con il presente avviso le istituzioni culturali di Castelbuono (Museo Civico, Museo Naturalistico F. Minà Palumbo, Centro Polis) intendono costituire una long list di esperti in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale in materie storico-artistiche, beni culturali, archeologia, lingue straniere, antropologia, scienze naturali e biodiversità, scienze biologiche, scienze geologiche, agraria, oppure in possesso del patentino per l’esercizio della professione di guida turistica.

A tale scopo si richiede ai soggetti interessati che abbiano le succitate competenze, l’invio di una domanda con l’attestazione di:

diploma di laurea, di specializzazione o dottorato di ricerca;

ove posseduta, esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;

eventuali altre esperienze professionali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla Long List.

Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione:

La domanda compilata, firmata calligraficamente, e corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire al Comune di Castelbuono entro il 12 giugno 2020 all’indirizzo e-mail: info@museocivico.eu o direzione@museominapalumbo.it (nell’oggetto specificare: “LONG LIST ESPERTI”) e dovrà riportare:

nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale dell’interessato;

recapito telefonico, e-mail dell’interessato;

curriculum vitae;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni di cui al D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana al regolamento europeo sulla tutela dei dati personali.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0921-677126 dalle 10.00 alle 13.00.