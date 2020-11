Avviso pubblico. Sabato 14 e Domenica 15 tamponi con metodo Drive-In per gli alunni e gli operatori scolastici

Su comunicazione dell’ASP di Cefalù sabato 14 e Domenica 15 Novembre a partire dalle 9:30 verranno effettuati i tamponi a tutti gli alunni ai docenti e agli operatoti scolastici dell’Istituto Comprensivo “F.sco M. Palumbo” (esclusi scuola dell’infanzia e scuola materna) e dell’Istituto Istruzione Superiore “L.F. Tedaldi”.

I tamponi si eseguiranno presso Via Mazzini con metodo Drive-In. I dirigenti scolastici dei due istituti sono stati già informati (vedi nota allegata).

Il Sindaco auspica alla massima collaborazione sia da parte dei familiari e degli alunni interessati che dei docenti e degli operatori scolastici, consapevole che il turno in auto porterà ad una snervante attesa ma utile a monitorare l’andamento della pandemia a Castelbuono. I dati che ne usciranno verranno confrontati con i dati dei commercianti, dei titolari delle imprese artigiane, i quali, in modo autonomo stanno sottoponendo i loro dipendenti al tampone, e quelli dei cittadini che liberamente l’hanno eseguito.

Tali controlli consentiranno di avere una chiara visione sullo sviluppo dei contagi dovuti al COVID 19.

Il Sindaco ribadisce che bisogna rispettare i protocolli di sicurezza individuale.

Gent.mi

Dirigente Scolastico dell’I.C.” F.sco M.Palumbo”

Prof.ssa Barberi

paic8ah003@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L.F. Tedaldi”

Prof. Celestri

pais00700r@pec.istruzione.it

Oggetto: Tamponi con metodo Drive-in da effettuare alla popolazione scolastica.

Sabato 14 e Domenica 15 p.v. da parte dell’ASP e dell’USCA di Cefalù a partire dalle 9:30 verranno effettuati i tamponi agli alunni e a tutto il personale scolastico delle scuole di Castelbuono con metodo Drive-in.

Lo stesso verrà eseguito in Via Mazzini all’altezza degli spogliatoi del campo sportivo, luogo in cui saranno posizionati 3 gazebi. La strada sarà chiusa al traffico, verrà predisposto un senso unico sull’asse viario P.zza S. Paolo-Via Mazzini, in modo da consentire l’incolonnamento delle auto e l’espletamento dei tamponi.

Considerato che attualmente la scuola primaria “Pietro Sapienza” è chiusa a causa dei tamponi positivi registrati tra il personale scolastico, 1 operatore e 1 insegnate, sarebbe opportuno iniziare i tamponi da questa scuola.

Pertanto l’invito che rivolgo alle SS.LL. è di organizzarsi nel seguente modo:

ore 9:30 far incolonnare gli alunni e tutto il personale scolastico del Plesso “Pietro Sapienza” e dell’ex carcere, accompagnati dai genitori; a seguire gli alunni e il personale scolastico dell’Istituto Agrario, della scuola primaria di secondo grado e del Liceo Scientifico.

Resta inteso che allorquando i tamponi non verranno eseguiti tutti nella giornata del Sabato continueranno nella giornata della Domenica.

Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti.

F.to Sig. Mario Cicero

