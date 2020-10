Avviso refezione scolastica 2020/2021

PREMESSO CHE:

per l’emergenza Covid-19, il Governo Nazionale unitamente al Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato diversi

Decreti, Circolari e Linee Guida che hanno fornito nuove indicazioni per la riorganizzazione dell’attività didattica, in

sicurezza, dell’anno scolastico 2020/2021;

in riferimento a tali atti, dal mese di Luglio si sono svolti diversi incontri tra il Comune e l’Istituto Comprensivo F.sco

Minà Palumbo che hanno condotto, in rispetto dalle esigenze e indicazioni scolastiche, a modificare la finalità d’uso dei

locali refettorio che sono stati adibiti ad aule scolastiche, al fine di garantire un maggiore distanziamento all’interno delle

classi e a evitare l’assembramento e le interferenze tra i gruppi classe che, inevitabilmente, sarebbe sorto al momento del

consumo del pasto;

i vari decreti e le linee guida anticovid, unitamente alle modifiche intervenute sui locali refettorio, hanno comportato la

riorganizzazione del servizio di refezione scolastica che, sebbene nei predetti incontri, se ne fosse ampiamente discusso,

si è dovuto attendere, per la sua programmazione, la definizione organizzativa dell’orario scolastico;

TUTTO CIO’ PREMESSO

nel mese di Ottobre si è avviata la programmazione del servizio di refezione scolastica, evidenziando la necessità della

generale riorganizzazione delle risorse umane e strumentali e del ciclo di approvvigionamento, cottura, trasporto e

somministrazione degli alimenti.

Nello specifico non potrà effettuarsi più il porzionamento nei refettori né per le classi per cui: il pranzo dovrà pervenire

già sigillato al fine di essere distribuito e consumato nel banco, dovranno modificarsi gli orari, dovrà esserci una diversa

ed ancor più forte collaborazione tra il personale comunale e il personale scolastico nonché degli alunni e delle rispettive

famiglie.

Per tali motivazioni, in accordo con il Dirigente Scolastico d’Istituto, stante l’attuale condizione emergenziale ed

eccezionale, è stato programmato un incontro per mercoledì 21 alle ore 16,00 presso l’aula consiliare con i referenti di

plesso e i componenti della commissione mensa, nell’ottica della trasparenza e partecipazione alla gestione dei servizi

pubblici, al fine di condividere l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2020/21.

Al presente avviso si allegano i moduli di richiesta del servizio che dovranno essere presentati entro giovedì 29 Ottobre.

I moduli sono altresì scaricabili dal sito comunale o possono essere ritirati in portineria.

L’Assessore

Anna Lisa Cusimano