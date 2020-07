Banda musicale Giuseppe Verdi . Lettera aperta ai cittadini

[riceviamo e pubblichiamo] Cari concittadini, è con grande rammarico che vi comunichiamo che quest’anno la Banda Musicale Loreto Perrini non allieterà le giornate di festa. Secondo le indicazioni per le formazioni bandistiche, NON È POSSIBILE SFILARE PER LE VIE DAL PAESE, ma solamente eseguire marce da fermi, dato che gli strumenti a fiato, come ben sappiamo, rilasciano condensa data dall’accumulo di saliva all’interno dello strumento.

Dunque, basandoci su ciò, dopo essere stati contattati dal comitato, abbiamo subito informato lo stesso circa le indicazioni trasmesseci da parte degli enti di competenza. La Banda nello specifico non ha preteso nulla se non trasferire loro le informazioni ricevute circa le procedure da seguire per effettuare al meglio un servizio bandistico nel rispetto delle normative anticontagio Covid-19.Saremmo stati ben lieti, dopo un periodo così triste, di suonare nei giorni di festa, visto che è possibile farlo, ovviamente rispettando tutte le procedure del caso.

La decisione finale è stata quella di suonare il 27 sera a conclusione della festa patronale per poi vedere cambiate le carte in tavola, senza nemmeno essere stati avvisati.

Detto ciò ad oggi non ci è stata data DIRETTAMENTE la motivazione per cui, dopo l’accordo preso, siamo stati esclusi dagli eventi della festività.

Ci dispiace molto e speriamo di suonare al più presto nelle piazze del nostro amato paese.