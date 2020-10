Bando per 2 finanziamenti di € 5.000 e € 3.500 per l’avvio di nuovi esercizi commerciali

Tra i progetti finanziati dal Fondo integrativo Comuni Montani, vi è quello presentato dall’assessore Guarcello per il Comune di Castelbuono, denominato” SVILUPPO E SOSTENIBILITA'” che prevede interventi di incentivazione per l’avvio di due esercizi commerciali con uno o due servizi aggiuntivi.

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse volta all’ottenimento degli incentivi.

DESTINATARI: Possono presentare proposte le micro, piccole e medie imprese (definite in applicazione della disciplina comunitaria, in conformità all’allegato 1 del Regolamento CE n. 651/2014) e i loro consorzi, enti, consorzi ed organizzazioni no-profit, le fondazioni, le società cooperative, le società miste. Alla data di presentazione della proposta, le imprese richiedenti devono essere già costituite, devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata e non devono avere contenziosi e/o procedure pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

AMBITO DI INTERVENTO: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’incentivazione agli esercizi commerciali.

Info presso: Ufficio Affari Generali • Via Sant’Anna , 25 – 90013 Castelbuono (PA)

• Tel. 0921 671013 – Fax 0921 671032

• C.F. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

– affarigenerali@comune.castelbuono.pa.it

– comune.castelbuono@pec.it

I progetti dovranno concludersi entro 9 mesi dalla notifica della comunicazione da parte dellmministrazione dell’ avvenuta assegnazione del contributo a fondo perduto. Ecco il link dove scaricare il modulo di partecipazione (allegato alla delibera): http://93.94.88.173/castelbuono/mc/mc_p_dettaglio.php

Assessore al commercio

Dario Guarcello