Bio in Sicily 2020. Premiati l’Agriturismo Bergi e il Biscottificio Forti

Il 3 e il 4 Ottobre si è svolta la prima rassegna di “Bio in Sicily”, manifestazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere le tematiche ambientali e bio, organizzata dall’Associazione “La piana d’Oro”. In particolare, nella serata del 4, Villa Palagonia a Bagheria ha ospitato la cerimonia di premiazione delle aziende che si sono distinte proprio in questo campo, e tra queste ben due sono state quelle castelbuonesi: l’Agriturismo Bergi e il Biscottificio Forti.

Tra i criteri alla base della premiazione, la sostenibilità ambientale dei prodotti, l’impegno nella ricerca e nell’innovazione, la qualità dell’informazione e della promozione delle eccellenze del territorio… insomma tutte caratteristiche che sappiamo bene accomunare queste due aziende nostrane (e non solo loro).

Non possiamo quindi che essere lieti che il lavoro di queste eccellenze riceva i meritati riconoscimenti, e augurare loro di continuare su questa strada.

Congratulazioni!