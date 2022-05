Birra Cristalli di Manna selezionata fra le eccellenze DOS siciliane

I consensi per la Birra delle Madonie ai cristalli di manna continuano a crescere esponenzialmente e a portare l’apprezzato prodotto, nato tra Pollina e Castelbuono, in giro per l’Europa e nei migliori festival di settore. In questi giorni la Birra Madonita sarà protagonista di una degustazione molto particolare insieme ai prodotti DOS SICILIANI (Marchio DOP, IGP e QS), all’interno del “Beer Bubbles Festival“. Un abbinamento di grande qualità che conferma la birra delle Madonie nel mercato cittadino di Palermo, tra le realtà emergenti più interessanti degli ultimi anni.

Per brindare insieme ai fondatori, a Villa Filippina (fino a domenica), dalle 18 in poi.