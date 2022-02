“Borgo più bello di Sicilia 2022”. Facciamo vincere Castelbuono

Cari Castelbuonesi, amici e amanti del nostro paese, sul sito Allfoodsicily.it abbiamo superato la prima fase del contest

BORGO PIÙ BELLO DI SICILIA 2022.

Adesso si può votare nuovamente per la fase finale.

Per far si che CASTELBUONO si classifichi tra i primi posti bisogna esprimere il proprio voto entrando nel sito internet sottostante e cliccando su VOTA (sotto la foto di Castelbuono).

Sosteniamo insieme il nostro bellissimo paese e facciamo girare questo post tra amici e contatti, chiedendo di votare Castelbuono.

Grazie!

https://www.allfoodsicily.it/premio-borgo-piu-bello-di-sicilia-2022-vota-il-tuo-preferito/