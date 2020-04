“Botanica in pillole”. Al via la rubrica del prof. Schicchi per l’Orto Botanico

L’Orto Botanico di Palermo dà il via alla rubrica BOTANICA IN PILLOLE a cura del prof. Rosario Schicchi, Direttore dell’ente Sarà un’occasione per imparare a conoscere meglio il mondo vegetale e ad amarlo di più grazie al racconto del prof. Schicchi.

“Dalla pittura, alla poesia, alla musica, non c’è arte che non si sia ispirata ai fiori. Ma cos’è un fiore?”

Questa la domanda da cui parte la prima puntata dedicata all’approfondimento della terminologia botanica e delle funzioni delle parti che costituiscono un fiore, per comprenderne la struttura, che contiene l’apparato riproduttore delle piante più evolute, le Angiosperme.

Qui il video della puntata che L’Orto Botanico ha condiviso sulla propria Pagina Facebook.