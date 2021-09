“Buonanotte settembre”. Nuovo brano e video di Francesco Città

Dopo “Lupo” e “Per me“, “Buonanotte settembre” è il titolo del nuovo lavoro di Francesco Città, che con incredibile versatilità riesce a coniugare l’attività lavorativa “ufficiale” (chef di grande bravura) con la passione per la musica, che da qualche tempo è diventata ben più di un hobby.

Oltre alle cover personalissime di brani noti, molti di questi rintracciabili sul suo canale Youtube, abbiamo già avuto prova dello spiccato talento del nostro cantautore-chef nell’ideazione di canzoni inedite, con testi mai banali e melodie sempre orecchiabili.

E’ certamente anche il caso di “Buonanotte settembre”, in cui è la semplicità degli arrangiamenti e delle liriche a rendere universale la passione di Francesco per questo periodo dell’anno.

C’è tanta attualità nel brano, e non solo perché fortemente dedicato al mese che stiamo attraversando: anche la produzione è, in qualche modo, specchio di questi tempi. Interamente portata avanti “a distanza”, via mail, condividendo tracce, registrazioni e idee con Gabriele Rotondo del “Dark Label Studio”, in pieno spirito da lavoro in remoto, “Buonanotte settembre” è frutto di un incastro complesso con il mestiere di chef – in piena stagione – e la disponibilità dei locali e dei servizi altrui (anche di Salvatore La Scuola ad esempio, che ha dato una mano per le restanti necessità di registrazione).

Anche il video, “home-made”, girato direttamente da Francesco con l’aiuto di Anna Pantano, ha trovato il supporto decisivo di Alessandro Montemagno, che ne ha curato il montaggio, ed accompagna coerentemente il brano in un viaggio nel nostro territorio, dalla montagna al mare, che in questa stagione esprime una bellezza disarmante.

A Francesco rinnoviamo i complimenti per la passione ed il talento sincero, che merita – oltre alla vostra visione e condivisione – anche ben altre platee.