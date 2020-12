CONTENUTO PROMOZIONALE

Il nuovo negozio sito in via San Guglielmo “Caffè Greta Mandalà” propone, ad ottimi prezzi, una buona gamma di prodotti e alimenti di prima necessità. Specialità della casa è però il caffè, con un’ampia selezione di marche in cialde e capsule, originali (rivenditori autorizzati Lollo caffè e Caffè Borbone) e compatibili. A queste abbina un’ottima gamma di macchine per caffè di ogni tipo, nonché l’assistenza gratuita ai clienti e un lungo elenco di accessori.

In questi giorni, inoltre, per ogni scatola di caffè acquistata, in omaggio una confezione di bicchieri o di zucchero e palettine.

Fuori dal centro storico, la posizione di Caffè Greta Mandalà risulta comoda per tanti, soprattutto per la facilità con cui è possibile raggiungere in macchina il negozio e il posteggio sempre disponibile.

Ad attendervi troverete il competente e simpatico Enzo, oramai castelbuonese d’adozione, che ha scelto Castelbuono come luogo dove vivere con la sua giovane famiglia.

Buon caffè a tutti!