CambiAMO Castelbuono: “Il lavoro si crea, non si urla e non va a passeggio. Il lavoro si fa e basta”

Assunzione a tempo determinato di personale per le finalità indicate dall’art. 31 bis del D.L.152/2021 al fine di definire una struttura organizzativa adeguata per sfruttare le opportunità e che corrisponda alla necessità di attuazione dei progetti da finanziare a valere sulle risorse del PNRR.Le nuove norme sul potenziamento amministrativo dei Comuni lo consentono, i tempi lo impongono, il desiderio di migliorare la nostra comunità con entusiasmo, esperienza e competenza non ci fa stancare.Il lavoro si crea, non si urla e non va a passeggio. Il lavoro si fa e basta.