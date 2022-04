CambiAMO Castelbuono: la presentazione del candidato sindaco Antonio Maiorana [video]

CambiAMO Castelbuono non è uno slogan ma un vero progetto politico che si propone di offrire alla comunità di Castelbuono un cambiamento radicale e sostanziale non solo in ambito amministrativo ma anche in tutti gli altri ambiti della vita collettiva: cultura, artigianato, turismo, sport, imprenditorialità, scuole, servizi sociali (disabilità, assistenza agli anziani e ai giovani con problematiche varie), collaborazione con le parrocchie presenti nel contesto per sostenere le attività degli oratori a favore dei ragazzi ed altri ambiti di intervento.

Insomma occorre adeguare la politica ai bisogni dei cittadini, alle necessità quelle vere ed autentiche.

“È giunto il momento di servire la politica e non servirsi della politica”.