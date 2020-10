Cambio ai vertici del Centro Polis: alla direttrice Lorena Sferruzza, subentra Rosario Mazzola

Pubblichiamo di seguito tre comunicati stampa che riferiscono, a vario titolo, dell’avvicendamento ai vertici del Centro Polis.

Cambio ai vertici del Centro Polis. La nota informativa del Comune

Il Centro Polis di Castelbuono istituzione culturale istituita il 23.10.2020 con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, monumentale dei privati, in questi anni, ha portato avanti varie attività, dando lustro alle strutture da loro gestite e ai progetti già avviati.

Il Direttore del Centro Polis dott.ssa Lorena Sferruzza nominato nel 2017, ha svolto il suo incarico con professionalità e determinazione.

Il 14.10.2020 per sopraggiunti impegni professionali ha presentato le dimissioni.

Il Sindaco ringrazia la dottoressa Sferruzza per l’impegno profuso in questi anni e comunica che rimarrà impegnata all’interno del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Dott Dispenza Andrea il quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Centro Polis, per motivi di lavoro in Piemonte

Il ruolo di Direttore del Centro Polis viene affidato al Dott. Mazzola Rosario, giornalista, impegnato negli anni nella valorizzazione culturale e promozionale in diversi ambiti della vita sociale del paese.

Al Direttore e al Consiglio di Amministrazione nuovi gli auguri di un proficuo lavoro, consapevoli che questa istituzione culturale, sempre di più, assumerà nei prossimi anni un ruolo fondamentale per valorizzare la storia e la cultura della Nostra Castelbuono.

Riorganizzazione Centro Polis. Nota del Presidente

Sono notizie appena pubblicate quelle su alcune rimodulazioni dell’Istituzione.Desidero manifestare,a titolo personale nonché del C.d.A. che ho l’onore di presiedere, i ringraziamenti al consigliere Andrea Dispenza e al direttore Lorena Sferruzza. – il dott. Andrea Dispenza, che ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali, ha mostrato, all’interno del C.d.A. un impegno ed una partecipazione efficaci. Gli auguriamo una brillante carriera, certa che lui potrà rappresentare, nel lavoro e nella vita, le sue ottime qualità. – ringrazio la dott.ssa Lorena Sferruzza, per aver svolto in questi anni il ruolo di direttore del Centro Polis in modo encomiabile. Abbiamo condiviso insieme metodi, scelte ed attività di programmazione con l’unico e superiore obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e monumentale, materiale e immateriale, della nostra comunità. La ringrazio per la sua determinazione e per la sua disponibilita, e ancor di più per aver accettato, dopo le sue dimissioni da direttrice per motivi personali e professionali, la nostra richiesta di restare a far parte del C.d.A. a testimonianza di quella continuità che insieme al nuovo direttore – che in lei troverà un valido supporto – vogliamo rafforzare con rinnovato entusiasmo.

Ringrazio infine, augurandogli buon lavoro, il dott. Rosario Mazzola per aver accettato la nomina di direttore del Centro Polis da parte del Sindaco. Con lui abbiamo già avviato un intenso confronto sulle future attività istituzionali da mettere in atto, certi che la sua esperienza nel mondo del giornalismo e della promozione culturale possano rappresentare un valore aggiunto per la nostra Istituzione. E lieti di ritrovare in lui un vero amante della comunità castelbuonese e della sua identità.



Il Presidente del Centro Polis

Dott.ssa Concetta Fiasconaro

Lettera dimissioni della dott.ssa Lorena Sferruzza

Egregio signor Sindaco, con la presente esprimo la volontà di rassegnare le dimissioni dal ruolo di Direttore del Centro Polis. Onorata di aver ricoperto una carica che nel corso di questi tre anni mi ha dato l’opportunità di crescere ed arricchire il mio bagaglio culturale e professionale, dovendomi confrontare con sfide sempre più ardue, legate ad un settore per me nuovo ma che ho avuto il privilegio di conoscere ed apprezzare nel corso delle attività implementate con il mio CdA.Ho dato il mio umile contributo alla società a cui sono fiera di appartenere ma i crescenti impegni lavorativi mi impediscono di portare avanti un ruolo ricco di responsabilità ed impegni che non meritano certamente un’attenzione superficiale. Il mandato sociale della professione che mi appresto a svolgere mi impone l’obbligo morale di cogliere ogni contributo proveniente dalla società e fare in modo che i bisogni espressi possano essere soddisfatti dalla policy; in qualche maniera è la traduzione del lavoro che ho svolto nella direzione del Centro Polis, trovandomi a costruire, insieme ai miei compagni di viaggio, l’humus in cui le diverse realtà culturali di Castelbuono hanno avuto modo di esprimersi e di presentarsi nella loro bellezza e diversità, cercando sempre di rispondere nella maniera più efficace ed efficiente alle esigenze palesate.È stato un onore condividere il percorso con i compagni di viaggio da Lei scelti, sono certa che riusciranno a portare a termine ogni progetto in cantiere, con la determinazione che ha contraddistinto il nostro operato dal Luglio 2017 ad oggi.Avendo avviato più di 50 attività culturali che, giocoforza hanno subìto una drastica interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, e gestito 4 strutture comunali, chiudo il mio percorso con l’elefantiaca impresa di digitalizzazione del periodico “Le Madonie”, per la quale ringrazio i ragazzi del Servizio Civile, fondamentale supporto per la collaborazione in questo e in altri progetti svolti nell’arco dei tre anni.Ringrazio il Presidente Concetta Fiasconaro, figura di inestimabile valore durante questo percorso, i ragazzi del Consiglio di Amministrazione e tutti i collaboratori e gli amici che a vario titolo hanno contribuito alla crescita culturale di Castelbuono.In attesa di un cordiale riscontro, continuo ad onorare gli impegni presi fino a nuova nomina.L’occasione è gradita per augurarLe un buon lavoro.

Cordiali saluti

Il Direttore del Centro Polis

D.ssa Lorena Sferruzza