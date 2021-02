Carnevale Castelbuonese la tradizione continua… online

Il Carnevale è senza alcun dubbio una delle tradizioni maggiormente sentite per la nostra comunità con la sua aria di festa e allegria.

A causa dell’emergenza covid-19 quest’anno non è stato e non sarà possibile rivivere quell’atmosfera e già nel mese appena trascorso se n’è avvertita la mancanza, perché il Carnevale non è soltanto la settimana che va dal giovedì grasso alle ceneri ma comprende il lungo periodo di avvicinamento e preparazione con le sale da ballo che si animano tra musica, stelle filanti e gruppi “mascarati”; i garage dove i nostri ragazzi e le maestranze si riuniscono per realizzare meravigliosi carri allegorici per poi farli sfilare in giro per il paese riempiendo le strade di gioia e coriandoli; la scrittura dei copioni delle maschere in vista del Veglione.

Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha cercato di rilanciare questa importante tradizione supportando e accompagnando i protagonisti nelle loro attività, rappresentando un punto di ascolto e riferimento per tutti e favorendo il confronto e lo scambio con altre realtà territoriali, come nel caso della collaborazione con i gruppi di Geraci e San Mauro.

Lo scorso anno, grazie all’intervento diretto del Comune che ha ottenuto la gestione del Cine Teatro Astra per i prossimi anni, è stato assicurato lo svolgimento del Veglione nel luogo che lo ospita da più di un quarto di secolo.

Avremmo voluto darci tutti appuntamento all’Astra anche quest’anno. Non è stato ovviamente possibile a causa delle misure di contenimento del virus, ma nonostante tutto non si è fermata la voglia dei ragazzi dei gruppi di satira di portare avanti questa importante tradizione.

Per questo motivo, anche grazie agli strumenti digitali che il nostro tempo ci offre, abbiamo pensato di promuovere comunque alcune iniziative online per dare continuità alla tradizione.

Il Carnevale 2021 sarà un omaggio ai gruppi che hanno fatto la storia recente del Veglione partecipando alle diverse edizioni che si sono tenute nell’ultimo quindicennio, senza interruzioni. Di seguito il programma:

sabato 13 febbraio a partire dalle ore 21.00 “Veglione che Passione” verranno trasmessi sulla pagina facebook del Comune gli spezzoni di alcune esibizioni dei gruppi che hanno calcato il palco del cine teatro Astra dai primi anni 2000 ad oggi;

lunedì 15 febbraio alle 21.00 “Quelli che… il Veglione” live in diretta facebook con alcuni protagonisti dei gruppi che intratterranno il pubblico da casa e animeranno la serata;

martedì 16 febbraio alle 21.30 verrà trasmessa in prima visione la nuova maschera del gruppo “I figli a’ raccamata”, gruppo emergente rivelazione dell’ultima edizione del Veglione e che lascia ben sperare per il futuro della tradizione.

Vi aspettiamo in tantissimi collegati su facebook per trascorrere insieme anche questo Carnevale, anche se virtualmente, in attesa di poter tornare alla normalità.

L’amministrazione comunale