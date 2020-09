Casa riposo di Gratteri. L’Humanitas di Castelbuono si aggiudica la gestione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Laboratorio della Speranza comunica di aver ratificato la decisione della Commissione di valutazione delle proposte relative all’Avviso pubblico per la concessione dell’immobile, sito in Gratteri, da destinare a casa di riposo per anziani e persone non autosufficienti.

La Commissione, composta dall’Avv. Francesco Calabrese (Presidente), dall’Ing. Nicola Raimondo e dal Rag. Salvatore Aliberti, riunitasi in seduta pubblica per l’apertura delle buste in data 11 settembre e in seduta riservata il 23 settembre per la valutazione tecnico-economica, ha giudicato vincitrice l’offerta presentata da Humanitas Società Cooperativa Sociale con il punteggio di 89/100.

L’altra offerta, pervenuta dalla Cooperativa Sociale M.A.G.I., ha ricevuto la valutazione di 81,73/100.

La Humanitas Società Cooperativa Sociale di Castelbuono sarà chiamata a stipulare, previo adempimento degli obblighi previsti all’interno dell’avviso pubblico, la convenzione per la gestione dell’istituenda Casa di Riposo, ultimo passaggio formale prima della consegna dell’immobile.

Il Consiglio di Amministrazione esprime vive congratulazioni alla cooperativa vincitrice, ringraziando contestualmente per la partecipazione la Cooperativa Sociale M.A.G.I., con la quale non mancheranno in futuro occasioni di collaborazione.

In ultimo, non per importanza, il Consiglio manifesta profonda gratitudine ai componenti della Commissione per l’alacre e prezioso lavoro svolto.