Castelbuono è a lutto: Marianna non ce l’ha fatta. Ogni parola rischia di risultare banale, ma ci teniamo davvero a lasciare anche in questo sito un segno di cordoglio e commiato, ma anche di gratitudine per l’esemplare lotta condotta da lei, da Rosario, dalla famiglia e dagli amici tutti.

Soltanto ieri il suo ultimo messaggio, attraverso la piattaforma con cui aveva cercato e raccolto sostegno per la sua incredibile battaglia.

Chi la conosceva la amava e chi non aveva avuto questa fortuna ha avuto occasione – tramite la sua vicenda – di ricordare, grazie alla sua tenacia, il valore inestimabile della Vita, la preziosità del dono della salute, la potenza dell’anima… capace di accendere l’altruismo negli altri e di farci affrontare vette in apparenza impossibili.

Grazie Marianna, ti vogliamo bene e non dimenticheremo te e la lezione che ci lasci.

Ci stringiamo a Rosario e ai bambini e alla famiglia tutta.