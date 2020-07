Castelbuono è un favola. Regolamento Covid-19

Stasera iniziamo con …

CASTELBUONO E’ UNA FAVOLA Ecco gli spettacoli, le regole da rispettare e l’autodichiarazione per familiari o conviventi da compilare e presentare ai responsabili.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 presso Piazza Castello con ingresso gratuito.

La rassegna vuole essere un’ occasione di crescita per i nostri ragazzi.Il teatro rappresenta infatti un prezioso strumento per chi lo fa e per chi lo riceve, che regala emozioni, immagini, sensazioni.

L’obiettivo è quello di stimolare, informare e incuriosire i ragazzi su tematiche sociali importanti ma anche quello di creare momenti di svago, di distrazione, di gioia.

Di seguito gli spettacoli che si porteranno in scena: “con …fabulando” FAVOLA MEZZA VERA E MEZZA NO di Michele PerriconeSTORIE DI GNOMI, FOLLETTI, MONELLI, ANIMALI, PIANTE E PATATINE FRITTE (Tratte da Fedro Rodari- Adattamento teatrale di Michele Perricone)

“I Sogni di Clara|” con la regia di Daniela Melluso – Favola che si presta volentieri a qualsiasi situazione e come sempre punta su temi come l’educazione, il rispetto per gli altri e per la natura, l’amore e la sensibilità.

“La città Gioiosa” di Marco Marside – La fiaba tratta varie tematiche quali l’amicizia, l’amore, la pace, l’eterna lotta fra il bene e il male, e non trascura di stimolare la cura e il rispetto per il nostro ambiente naturale.

REGOLAMENTO COVID19

Sarà esposto e posizionato in ogni seduta il seguente regolamento visitatori cheriporterà la seguente dicitura:

• Tutti i visitatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della visita guidata e mantenere ladistanza interpersonale di un metro almeno. Per i bambini valgono le norme generali

• È prevista la deroga al distanziamento interpersonale per i visitatori tra loro “congiunti”

• L’accesso nella zona spettacoli è organizzato allo scopo di assicurare il rispetto del distanziamentosociale, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali, le condizioni igienico sanitarie idonee ed adeguatealle norme vigenti e garantire il controllo circa il rispetto assoluto da parte dei visitatori di tutte le misureadottate dal comune.

• Le vie di accesso, i percorsi interni e i percorsi di uscita, sono stati definiti per il rispetto della distanzainterpersonale di almeno un metro

• Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori sono dedicati appositi spazi nonchè un percorsospecifico nel rispetto del distanziamento sociale

• All’ingresso è previsto il controllo della temperatura ed è fatto divieto di ingresso ai visitatori contemperatura superiore a 37,5°C

• Prima di accedere i visitatori sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito prodotto messo adisposizione nei punti di erogazione in corrispondenza dell’ingresso

• È vietato introdurre cibi e bevande all’interno

• I visitatori sono pregati, altresì, di adottare le seguenti misure comportamentali:

– Attenersi alle indicazioni del personale addetto all’assistenza al pubblico lungo il percorso di visita

– Evitare di abbandonare indumenti, borse, etc.

– Evitare comportamenti che possano mettere in difficoltà, durante la visita, le persone che precedono oche seguono nei percorsi che portano all’uscita

– Evitare di allontanarsi dal gruppo durante la visita

• L’utilizzo dei servizi igienici viene assicurato ai visitatori in caso di necessità. Il personale è adisposizione, a richiesta, per accompagnare il visitatore ai servizi igienici, mantenendo la distanzainterpersonale di almeno un metro e fornendo le informazioni ed istruzioni sull’uso degli stessi

• In uscita i visitatori sono pregati di evitare affollamenti e assembramenti indesiderati e non rispettosi della distanza interpersonale di un metro almeno



Il comandante dei Vigili Urbani

Dott. Salvatore Failla