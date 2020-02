Castelbuono: Ecco la Golfcar per accompagnare i turisti e non solo, portare la spesa o fare le consegne per le attività commerciali.

Tra le iniziative promosse dell’Assessore Guarcello, per il turismo ed il commercio c’è anche quelle per incentivare la mobilità sostenibile. Già sperimentato negli anni passati, l’uso dei mezzi ecologici aveva riscontrato un discreto successo.

La Golfcar è stata interamente finanziata grazie al bando “comuni montani”.

L’auto elettrica sarà utile anche per visitare i musei, che trasporterà i turisti da un punto all’altro del centro storico, incentivando quella mobilità pulita e magari ridurre la presenza di una piccola parte dei veicoli nelle strade cittadine.

Ci piacerebbe diventare un esempio virtuoso di mobilità sostenibile grazie a queste nuove tecnologie, tanto apprezzate dai turisti e di importante impatto per l’ambiente.

L’ auto sarà messa anche a disposizione anche delle strutture ricettive interne al centro storico, hanno la possibilità del trasporto di bagagli ed alimenti, oltre che di persone (4). Alimentata completamente da energia elettrica pertanto ‘non inquina’ e ‘non fa rumore’.

Un basso impatto ambientale, associato ad un notevole comfort dei passeggeri, che potranno godere, comodamente, di tutte le bellezze cittadine.

Il servizio sarà attivo nei prossimi mesi!