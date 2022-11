Castelbuono, il piccolo albero di Cacao in Camerun che aiuta il Pianeta a respirare meglio

Si chiama Castelbuono ed è alto poco più di una decina di centimetri.

E’ ancora piccolo ma sa già come aiutare il Pianeta e i contadini che si prendono cura di lui in Camerun. L’ albero di cacao donato alla comunità di Castelbuono da Social Green Hub vuole porsi come buona pratica ambientale, sociale ed economica a sostegno del progetto sviluppato da Treedom sulla sua piattaforma e- commerce.

Treedom è un sito semplicissimo. Con click offre la possibilità di scegliere la specie di albero da piantare in una delle zone in elenco sulla piattaforma ( Camerun, Colombia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Kenya, Madagascar, Nepal, Tanzania e Thailandia).

In pochi passaggi, l’utente, adotta una piccola piantina che osserva crescere tramite una pagina online al’interno della quale ha possibilità di visualizzare le foto postate, le coordinate GPS rilevate al momento della piantumazione, l’ assorbimento di co2, oltre che aggiornamenti sul progetto agroforestale che sta contribuendo a realizzare. E’ un sistema virtuoso pensato per ridurre le emissioni di anidride carbonica in eccesso immesse nell’atmosfera, ovvero, volto al coinvolgimento delle comunità locali impegnate nella coltivazione delle piante, che grazie alla collaborazione di alcune ONG ricevono un’ importante occasione di crescita, formazione e rinforzo.

Merita plauso l’azienda Tredoom che conta oggi quasi 2 milioni e mezzo di alberi piantati di specie differenti (oltre 150) in 17 Paesi di 4 continenti e che è riuscita a coinvolgere nel progetto circa 140.000 contadini.

Attualmente “Castelbuono”, è solo uno dei 20 alberi acquistati in giro per il mondo da Social Green Hub che si è fatta promotrice della creazione di una foresta composta da esemplari di diversa specie.

L’intento è quello di presentare l’idea ai propri concittadini con la speranza di contribuire a diffondere esempi di circolarità fruttuosa in termini di progresso ambientale e sociale.

