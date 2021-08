Castelbuono in Comune richiede un consiglio comunale urgente in seguito all’incendio di c.da Santa Lucia

In seguito all’incendio che si è sviluppato in contrada Santa Lucia nella giornata di martedì 17 agosto, il gruppo consiliare Castelbuono in Comune ha richiesto – nella persona del consigliere Simone Sottile – la convocazione di un consiglio comunale urgente per oggi giovedì 19 agosto 2021. Castelbuono in Comune chiede al Sindaco di riferire in merito alla vicenda dell’incendio, oltre che sullo stato di abbandono del territorio e delle zone limitrofe.

Di seguito si riporta la richiesta formalizzata nel pomeriggio di ieri alla presidenza del consiglio.