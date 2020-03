Castelbuono in Comune. «Solo per un civile senso di responsabilità politica»

Castelbuono in comune, consapevole del delicato momento che sta attraversando l’Italia sospenderà, da oggi e fino a quando non sarà dichiarato superato lo stato di emergenza, qualsiasi forma di attività politica di contrasto all’azione politico-amministrativa dell’amministrazione comunale, ciò per evitare di distrarre il sindaco da quella che viene considerata da noi una delle parentesi più drammatiche dell’ultimo secolo. L’obiettivo non è quello di regalare al sindaco un momento di “ricreazione” ma di sollecitarlo a dedicarsi con tutte le sue forze verso iniziative e obiettivi di sua competenza che siano sinergici e in linea con i provvedimenti regionali e nazionali.

Il coordinamento di Castelbuono in Comune