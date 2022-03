Castelbuono Jazz Festival 2022. 16 Luglio musica contro le guerre

Castelbuono jazz Festival dedica il prossimo 16 luglio un’intera giornata di musica per dire NO a tutte le guerre, per dire NO alle dittature, per dire NO a tutte le mafie.

Una giornata che inizierà alle 10 del mattino con una street parade e proseguirà nel pomeriggio fino a notte con Giuliana Di Liberto sestet, gli Urban J quintet, Sergio Cammariere quartet per terminare a mezza notte con Manfredi Tumminello.

Una protesta in musica per dire SI alla pace.

Prendiamo in prestito una frase di Gino Strada “Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra.”