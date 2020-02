Castelbuono presente a Milano, Berlino e Mosca per le fiere internazionali del Turismo

La Regione Sicilia, assessorato al Turismo, parteciperà alla prossima edizione della Bit di Milano e alle prossime due fiere in preparazione a Berlino e Mosca.

Nei giorni scorsi infatti la Regione ha scelto i partner che parteciperanno alla borsa milanese e nelle due capitali all’interno dello stand della Regione.

Delle 5 postazioni previste, 1 sarà dedicata alla RETE DEI CASTELLI di cui Castelbuono è capofila e l’altra al CONSORZIO MADONIE-CEFALU’-IMERA.

Le fiere prevedono una numerosa presenza di tour operator e agenzie di viaggio, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, oltre alle aziende di trasporto.

La partecipazione della Regione è molto importante al fine di favorire la promo-commercializzazione turistica della Sicilia in Italia e nel mondo.

-“Vi sono comuni che lavorano come territorio ed infatti, si è aperta una forte collaborazione tra il consorzio turistico e la rete castelli. Crediamo che solo facendo rete si possano ottenere risultati che permetteranno ai nostri territori di avere un futuro vocato al turismo comune”, dichiara il presidente della Rete dei Castelli e Sindaco di Castelbuono Mario Cicero.

La scelta dei partner nasce dalla volontà dell’assessorato di condividere un percorso con quei comuni che sanno fare rete.

“Partecipare alla BIT di Milano, all’ ITB Berlin, World’s Leading Travel Trade Show e al MITT Moscow, Moscow International Travel & Tourism Exhibition, sarà un’occasione unica per il nostro territorio e per le nostre reti che stanno crescendo di giorno in giorno dando un’immagine alla nostra amata terra che è quella reale, cioè di un territorio che fa della cultura, della sua storia, della gastronomia e dell’ospitalità, il fulcro centrale che guarda ai grandi esperti del settore”, dichiara l’assessore al Turismo Dario Guarcello.

Dopo la fiera a LONDRA di qualche mese fa, speriamo che anche questa possa essere di grande interesse verso la nostra comunità e verso il patrimonio storico culturale che è in grado di offrire.