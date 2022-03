“CASTELBUONO SI RACCONTA”. Itinerario turistico con fotografia sponsorizzato dalla imprenditoria locale

Il progetto “Castelbuono si racconta” , diventato realtà, affiancato al Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono Premio giovani Fotoriflettendo, di cui sta per essere bandita la 22°edizione, oggi, costituisce l’altro tassello per poter definire Castelbuono “Città della Fotografia”.

Il concorso “Castelbuono si racconta” è la seconda edizione di un progetto pensato e realizzato per la prima volta nel 2015 da Vincenzo Cucco, dell’allora Associazione Culturale Enzo La Grua oggi A.P.S. Fotoriflettendo (di cui è presidente), con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Castelbuono che , per evitare la dismissione delle piantane a bandiera dislocate lungo l’itinerario del circuito dell’ex Bus Navetta che ne indicavano le fermate con le relative informazioni, ha pensato ad un circuito turistico per immagini della cittadina.

Al Concorso possono partecipare tutti coloro che amano la fotografia, sia dilettanti che professionisti, ispirandosi solo ed esclusivamente ad immagini in grado di rappresentare un aspetto artistico o ambientale di Castelbuono e nel contempo quel qualcosa di particolare capace di incuriosire non solo il castelbuonese ma soprattutto coloro i quali vengono a scoprirla.

Ciascun concorrente può presentare un massimo di n. 5 files, con immagini ritratte solo verticalmente, in ottima risoluzione ed a colori entro il 30 aprile p.v..

A tal proposito tutte le indicazioni sono reperibili nel “Regolamento”, come pure è possibile individuare le 13 postazioni, piantane a bandiera, seguendo l’ itinerario indicato nella mappa cittadina visionabile all’interno del sito: www.fotoriflettendo.com.

La bandiera, a doppia faccia, ospiterà in bella mostra due immagini aventi dimensioni pari a mm. 70 x 100, scelte fra quelle proposte, in grado di rappresentare un aspetto artistico o ambientale di Castelbuono.

Il progetto, a costo zero per il Comune di Castelbuono, sarà rivolto a tutti gli imprenditori castelbuonesi che vorranno sponsorizzarsi compartecipando alla spesa per la sua realizzazione e che da subito potranno prenotare, fino al 30 aprile, l’acquisizione di uno spazio rivolgendosi al dott. Vincenzo Cucco, responsabile dell’ organizzazione per conto dell’A.P.S. “Fotoriflettendo”.

Gli imprenditori aderenti vedranno riportato su ciascun pannello fotografico il proprio logo e la denominazione commerciale che li rappresenta.

Fra le 26 opere selezionate ne verrà scelta una, capace di rappresentare al meglio dal punto di vista tecnico ed ambientale la città di Castelbuono, a cui sarà attribuito un premio simbolico in occasione della manifestazione della 22° edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono “Premio giovani Fotoriflettendo” che si svolgerà il 20 agosto p.v..

Tutte le opere selezionate rimarranno in mostra permanente lungo le strade di Castelbuono fino al 31.12.2025 e saranno presentate in occasione della predetta manifestazione alla quale parteciperanno tutti gli autori e i rispettivi sponsor.

Le 26 immagini selezionate saranno inserite in una galleria visionabile all’interno del sopra citato sito.

Le info sia per la partecipazione al Concorso Fotografico che per l’acquisizione da parte degli imprenditori commerciali sono reperibili, scaricabili ed aggiornati sia nel sito www.fotoriflettendo.com che su questa pagina facebook/fotoriflettendo e per contatto diretto: info@fotoriflettendo.com / cell. 3294516427.