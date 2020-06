Castelbuono: Venerdì 12 giugno riaprono tutti i musei, il primo weekend ingresso gratuito

Il Museo Civico, il Museo Naturalistico, il Centro Polis (nella gestione del Museo del Risorgimento e della Torre dell’orologio) e l’Ufficio Turistico sono lieti di comunicare che Venerdì 12 giugno riapriranno al pubblico con l’entrata gratuita nel fine settimana del 12-13-14 giugno. A seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, le strutture museali sono state dotate di tutte le condizioni di sicurezza a tutela dei visitatori e dei lavoratori. In questi mesi abbiamo cercato di rimanere vicini al nostro pubblico attraverso approfondimenti online.

Stiamo riorganizzando il calendario delle attività culturali ed effettuato lo spostamento dell’Ufficio Turistico nei locali del Museo del Risorgimento in piazza Margherita, dove si potranno acquistare i vari gadgets sponsorizzati dalle Istituzioni Culturali ma anche da associazioni che desiderano promuovere i propri articoli legati ad eventi o alle tradizioni di Castelbuono. Al fine di promuovere la riapertura della Museo del Risorgimento, lo stesso sarà visitabile in maniera gratuita fino al 31 dicembre 2020.

Ecco le nuove regole per vivere con serenità la vostre visite nei musei di Castelbuono:

• L’entrata è permessa solo con idonea mascherina;

• Gli ingressi al museo saranno contingentati e in sicurezza secondo il protocollo, e l’accesso sarà limitato al numero persone indicato all’esterno;

• Nelle singole sale non potranno essere presenti più di 2 visitatori contemporaneamente non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

• I visitatori, se non congiunti fra di loro, avranno accesso alle sale espositive a 5 minuti di distanza uno dall’altro.

• All’ingresso del museo a tutti i visitatori verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso è consentito con una temperatura inferiore ai 37.5°C.

• I visitatori eventualmente in attesa di accedere al Museo prescelto, dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro fra loro.

• All’ingresso e in altri punti del Museo verrà messo a disposizione dei visitatori del gel disinfettante per effettuare la sanificazione delle mani prima di accedere alle sale.

Orario di apertura MUSEO CIVICO :

lunedì: CHIUSO

martedì – venerdì: 10.00 – 13.40 (ULTIMO INGRESSO ORE 13.30)

sabato – domenica: 10.00 – 18.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 17.30)

Per eventuali informazioni potete contattare la biglietteria al numero 0921-671211 o alla mail biglietteria@museocivico.eu o consultare il nostro sito www.museocivico.eu

Orario di apertura MUSEO NATURALISTICO :

lunedì: CHIUSO

martedì – domenica 9.00 – 13.00 / 15,00 – 19,00

Per eventuali informazioni potete contattare la biglietteria al numero 0921-677174 o alla mail museonaturalistico@comune.castelbuono.pa.it o consultare la nostra pagina facebook @museo naturalistico francesco minà palumbo

Orario di apertura MUSEO DEL RISORGIMENTO,TORRE DELL’OROLOGIO E UFFICIO TURISTICO :

Aperto tutti i giorni 9.30 – 13.30 / 15,00 – 19,00

Per eventuali informazioni potete contattare la biglietteria al numero 0921-671124 o alla mail culturaeturismo@comune.castelbuono.pa.it, o consultare il nostro sito o www.comunedicastelbuono.it