Castelbuono Virtual Race: distanziati, ma uniti dalla storia del Giro e dai valori dello sport

“Castelbuono Virtual Race” è un evento a carattere ludico, aggregativo e non competitivo, organizzato per promuovere i valori dello sport di tolleranza, lealtà, rispetto, sacrificio e amicizia. L’evento sportivo si terrà il prossimo 26 luglio alle ore 10:00 ed è promosso dall’A.S.D. Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.

L’appuntamento è in piazza Margherita alle ore 10:00 del 26 luglio 2020. Si potranno correre due distanze 5 o 10 km. L’evento “Castelbuono Virtual Race” aderisce al circuito Sicilia Virtual Running, una community di podisti che ha come obiettivo quello di dare vita – in modalità virtuale – alle manifestazioni podistiche che si sarebbero dovute svolgere in Sicilia, ma che sono state sospese a causa del blocco alle attività sportive imposto per limitare la diffusione del COVID-19.

Anche a Castelbuono, dopo l’annullamento del nostro amato Giro Podistico Internazionale, abbiamo voluto aderire al circuito delle virtual con la “Castelbuono Virtual Race” attraverso il supporto offerto dalla community “Sicilia Virtual Running”, promossa da Siciliarunning.it e da MySDAM Sicilia (società che offre servizi di cronometraggio) in collaborazione con ENDU (una piattaforma dedicata agli eventi sportivi endurance).



Come partecipare?

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni e l’evento è a carattere aggregativo e non competitivo. Pertanto, qualunque sia il tuo passo o la distanza preferita questo evento fa al caso tuo. Ogni partecipante dovrà disporre di un dispositivo GPS sia esso uno sportwatch o uno smartphone su cui è installata una applicazione in grado di tracciare il percorso, la distanza complessiva e il tempo impiegato.

Per iscrizioni https://forms.gle/SgXfVrmPdY54mFkS7

Per partecipare è previsto un contributo simbolico di 3,00 euro e per ogni iscritto 1 € andrà in beneficenza all’ospedale di Cefalù. L’iscrizione sarà gestita attraverso la piattaforma ENDU, nelle modalità previste da siciliarunning.it.

Partecipare alla “Castelbuono Virtual Race” è una occasione per avvicinarsi alla Storia del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono ed essere testimoni insieme a tante altre persone di come lo sport possa contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Per informazioni (whatsApp):

Antonio Castiglia 3339099459

Vincenzo Vignieri 3888067836