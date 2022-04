Al museo civico “Castelli immaginari”, laboratorio gratuito su prenotazione per bambini da 6 a 12 anni

Due pomeriggi all’insegna dell’arte scultorea e del saper fare. Il Museo Civico di Castelbuono annuncia l’avvio dell’attività didattica “Castelli immaginari” in programma nei giorni 27 aprile e 4 maggio 2022 che si svolgerà nella fascia oraria dalle ore 15 alle 17.30.

I due laboratori educativi sono gratuiti e aperti a tutti i bambini e le bambine tra i 6 e i 12 anni che avranno la preziosa opportunità di conoscere e creare una propria scultura insieme agli artisti Mangano & van Rooy, attualmente impegnati per una residenza d’artista presso il Museo Civico di Castelbuono.



Le attività sono a cura di Stefania Cordone, responsabile scientifica del Dipartimento Educazione del Museo Civico, che affiancherà gli artisti nella conduzione delle attività che saranno sviluppate dai piccoli partecipanti presso le sale del Museo Civico.

I laboratori rientrano nel calendario delle attività del progetto “Il taglio, l’innesto, il castello” di Domenico Mangano & Marieke van Rooy a cura di Valentina Bruschi e vincitore dell’avviso pubblico PAC – Piano per l’Arte Contemporanea 2020, Linea committenza – promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a: educazione@museocivico.eu

indicando nome e cognome, l’età del bambino o della bambina e la data del laboratorio a cui vorrà partecipare.



In alternativa è possibile chiamare il 351 900 2555

Il numero di posti disponibili è limitato a N.12 partecipanti per laboratorio