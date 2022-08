“Cento poesie nuove e varie”. Il nuovo libro di Santo Atanasio

A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione dei Versi di un anno (in grigio e in verde), uscirà il nuovo libro di Santo Atanasio, Cento poesie nuove e varie, edito dalla stessa Casa Editrice mantovana, Gilgamesh Edizioni.

Sarà disponibile in libreria a partire dal 12 settembre 2022.

Nel rallegrarci con il poeta castelbuonese per questa sua ultima fatica, riportiamo di seguito la prima di copertina (con l’immagine della tela “Giardino d’estate” (1921) di Henri Lebasque) e uno stralcio della premessa dell’autore.

[…]

[I testi] Li ho raggruppati in nove sezioni tematiche, in cui unificante è il cantare con anima.

Essi, per dare solo qualche cenno, trattano di memoria, di vita, di amore (per l’umanità, per la propria terra, per il borgo natio – i sapori, gli aromi, lo stupore), di attualità (guerra, lutti, restrizioni, necessità di conservare e difendere la natura), di fede, di arte poetica e di una copiosa pluralità di suggestioni (leggerezza, bellezza, sole e gelo dell’anima, senso del transeunte e dell’eterno, affetti, sospiri, sogni, speranze, rinascita, vitalità, ecc.).

[…]

(dalla Premessa dell’autore)

Santo Atanasio, Cento poesie nuove e varie, Gilgamesh Edizioni (Collana di Poesia ISHTAR, pp. 144, rilegato, € 15).