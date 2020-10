Centro Covid a Castelbuono. Il Sindaco rassicura la cittadinanza

In riferimento alla notizia pubblicata sul Giornale di Sicilia dell’ipotetico Centro Covid a Castelbuono, per il recupero e la cura dei pazienti con sintomi lievi, sembra giusto e doveroso, precisare per evitare incomprensioni e allarme fra la cittadinanza, che l’Amministrazione Comunale ha appreso la notizia dal Giornale di Sicilia di oggi.

Ci siamo informati con l’Assessorato Regionale alla Sanità, il quale ci ha riferito che la Curia ha messo a disposizione diverse strutture di Sua proprietà tra cui anche quella di Castelbuono, qualora si presentassero situazioni di emergenza sanitaria.

Il Sindaco sottolinea che quanto emerso, è un’ipotesi remota, in quanto, la struttura interessata prima di essere fruita per l’ospedalizzazione, necessita di numerosi interventi.

Il Sindaco rassicura la cittadinanza che tutto ciò potrebbe verificarsi, solo in casi di assoluta emergenza .