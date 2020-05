Chi semina raccoglie. Nuova linea di gioielli a sostegno di Kukula Onlus

Pubblichiamo di seguito la bella iniziativa delle due sorelle Mediati, unite dal marchio Chi semina raccoglie, a sostegno dell’attività dell’associazione Kukula Onlus, e vi segnaliamo il link al sito con la collezione di gioielli esclusivi.

Il nostro progetto Chi Semina Raccoglie per noi non è soltanto artigianato green: dietro le quinte del nostro laboratorio ci sono semi, raccolta, libri, ricerca e tante idee per la testa. Dietro ogni nostro gioiello c’è qualcosa di più di un semplice accessorio: c’è la sostenibilità. Abbiamo da sempre espresso con l’artigianato questo messaggio e, incessantemente, perseguiamo diversi obiettivi, tra i quali quello di sensibilizzare le persone alle tematiche di sostenibilità attraverso vari canali, sostenendo altre iniziative che promuovono azioni concrete per la tutela e la salvaguardia ambientale.

Dopo mesi di preparazione, abbiamo deciso, a tal proposito, di seminare qualcosa di diverso con una nuova linea di Gioielli Esclusivi per sostenere Kukula Onlus, giovane associazione che si propone di realizzare progetti per lo sviluppo sostenibile delle comunità più svantaggiate. Questa sinergia non è nata per caso… è nata da interessi comuni, è nata da obiettivi condivisi, è nata perché unirsi insieme può fare la differenza. Con molto entusiasmo, noi realizzeremo artigianalmente una linea di prodotti con semi e materiali che l’associazione stessa ci fornirà. Ogni Eco-Gioiello Esclusivo sarà destinato alla vendita mediante canali di e-commerce e vendita diretta, e una parte del ricavato sarà riservata all’associazione. Kukula promuove modelli virtuosi di crescita e di sviluppo sostenibile a favore non solo dell’ambiente ma anche delle comunità con le quali coopera nei Paesi in via di Sviluppo, affinché le comunità stesse diventino protagoniste del cambiamento.

Ogni progetto dell’associazione ha qualcosa di più di una semplice missione: ha concrete intenzioni di migliorare la qualità della vita delle persone proteggendo al tempo stesso il nostro pianeta. L’associazione Kukula ha occhi grandi, con i quali vuole vedere un mondo migliore: Kukula apre la strada per un possibile cambiamento con tanta determinazione e impegno. Un cambiamento che ha il sorriso di un bambino, la forma di un seme e il colore verde di una foglia che sta crescendo.

Per saperne di più http://www.Kukula.it