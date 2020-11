Chiarimenti su sostituzione medico assente

[Sperando di fare cosa utile, riportiamo dalla pag Facebook del Comune] In questi giorni diversi cittadini hanno sollevato la problematica dell’assenza per malattia del Dott. Imburgia. Purtroppo, per diversi fattori che non stiamo qui ad elencare, si sono creati tanti disservizi che hanno comportato “l’abbandono” dei pazienti.Da diversi giorni siamo in continuo contatto con il Direttore del Distretto 33 per dare risposte a questo problema che si aggiunge all’emergenza Covid che ha interessato diversi pazienti del dott. Imburgia.Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, l’Amministrazione Comunale ha assicurato tutto il supporto logistico ed operativo per venire incontro alle esigenze dei medici per evitare di intasare gli studi degli stessi, con il rischio di possibili contagi di persone che potrebbero essere senza saperlo positive.Per tali motivi presso il Chiostro di San Francesco abbiamo istituito con dei Gazebo degli spazi per effettuare le vaccinazioni. Qui di seguito pubblichiamo le note intercorse tra l’Amministrazione Comunale, il Dott. Calcò che ha dato sempre la sua disponibilità per trovare soluzioni alle varie problematiche ed i medici di Castelbuono, in modo tale che ogni cittadino sia informato direttamente dei passaggi seguiti in questi giorni per dare soluzioni a voi tutti.

Per mettersi in contatto con lo studio del Dottore Imburgia il numero dello studio 0921 99 69 35 negli orari dell’ambulatorio: lunedì e giovedì 15-19; martedì mercoledi 8.30-13; venerdì 8-12