Al fine di consentire una corretta gestione del traffico veicolare in occasione della tappa Termini Imerese – Caronia del Giro Ciclistico di Sicilia 2021, domani giovedì 30 settembre sull’autostrada A20 Messina–Palermo saranno interdette al transito le rampe in entrata e in uscita dello svincolo autostradale di Castelbuono, dalle ore 12.00 alle ore 13.50, e dello svincolo di Tusa, dalle ore 13.00 alle 14.50.