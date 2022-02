Cinque concorsi in Regione per 1170 posti

La Regione Siciliana ha pubblicato diversi bandi di concorso – per un totale di ben 1170 posti – per laureati, per diplomati e per coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado; i candidati vincitori andranno ad inserirsi nell’organico degli uffici della Regione, dei Centri per l’impiego e all’interno del Corpo forestale.

I termini per l’inoltro delle domande sono stati prorogati fino al 25 febbraio alle ore 23.59.

Per partecipare alle selezioni è necessario che ciascun candidato risulti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) personalmente intestato.

Nello specifico, i bandi sono cinque:

uno per 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Centri per l’impiego della Regione Siciliana;

uno per 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia;

un altro per 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1;

un altro ancora per 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale;

infine, un altro, per 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale.

Nel bando, per titoli ed esami, per 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Centri per l’impiego della Regione Siciliana, i posti sono suddivisi nei seguenti profili professionali:

Profilo CPI-AML – Analista del mercato del lavoro;

Profilo CPI-SAM – Specialista amministrativo contabile;

Profilo CPI-SIS – Specialista informatico statistico;

Profilo CPI-SML – Specialista mercato e servizi lavoro.

Link al bando: qui

La procedura concorsuale si compone delle seguenti fasi:

valutazione preliminare dei titoli legalmente riconosciuti (voto di laurea, possesso di master, dottorati di ricerca, etc.);

prova selettiva scritta (avente ad oggetto la risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla);

valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale.

Il bando, per titoli ed esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia è così suddiviso:

176 posti per il profilo di istruttore amministrativo contabile;

311 posti per il profilo di istruttore – operatore mercato del lavoro.

Link al bando: qui

Le fasi della selezione si articolano in una prova selettiva scritta (consistente nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla) e in una valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Al bando, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1 possono partecipare coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età.

I candidati dovranno affrontare una prova selettiva scritta e dovranno partecipare ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, tenendo in considerazione specifici accordi, con superamento di esami finali tecnico-pratici; inoltre, verrà accertata la loro idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione.

Link al bando: qui

Nel bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale i posti sono così suddivisi:

8 funzionari economico finanziari;

22 funzionari amministrativi;

24 funzionari tecnici;

11 funzionari dei sistemi informativi e delle tecnologie;

8 funzionari avvocato;

5 funzionari di controllo di gestione.

Link al bando: qui

Anche per questa selezione è prevista una prova selettiva scritta e una valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Infine, il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale prevede l’assunzione di 12 funzionari tecnici nell’ambito della tutela del territorio e dello sviluppo rurale.

I partecipanti dovranno affrontare una prova selettiva scritta (consistente nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla) e una valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Link al bando: qui

A cura di Wolters Kluwer