Sette positivi al Covid. Si attende l’esito al molecolare per gli altri casi scoperti con i test rapidi

Aggiornamento Covid.

Attuali positivi 7.

Report ricevuto con aggiornamento alle 22:27 in data 11 novembre 2020 (allegato)

Ieri sera, mercoledì 11 novembre, nella diretta Facebook che il Sindaco ha condotto nella Pagina del Comune di Castelbuono, sono stati confermati 38 positivi ai tamponi rapidi effettuati presso i laboratori privati. Di questi, 5 erano stati già confermati attraverso l’esame molecolare dell’ASP, ai quali si aggiungono i due in piu, per un totale di 7 positivi, come da aggiornamento sulla Pagina Facebook del Comune di Castelbuono.

Il Sindaco ha inoltre dichiarato che a cadenza settimanale incontrerà medici e pediatri per avere un quadro aggiornato della situazione a Castelbuono.

Nel frattempo il primo cittadino invita coloro i quali sono risultati positivi ai test rapidi di restare in isolamento nell’attesa di conoscere il risultato effettivo tramite l’Asp di Palermo. Un invito alla responsabilità da estendere a tutti i cittadini.