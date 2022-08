Collesano Cheese Festival – Tre giorni di appuntamenti, dal 16 al 18 agosto, con masterclass, concorsi e degustazione di piatti a base di formaggio

Il formaggio è l’elemento principe del Collesano Cheese Festival che si terrà dal 16 al 18 agosto nel paese madonita. L’evento, organizzato dalla Proloco, nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni casearie di qualità in un modo diverso: il formaggio, infatti, non sarà un solista ma una nota di “spartiti gustativi” che delizieranno i sensi dei partecipanti.

Il borgo di Collesano, crocevia di leggende, miti, mete naturalistiche e culinarie, dal 16 al 18 agosto diventerà la vetrina delle eccellenze produttive madonite legate al formaggio.

La “rassegna” si pregia della collaborazione di importanti partner tecnici e istituzionali tra i quali il Comune di Collesano, l’Ente Parco delle Madonie, l’I.P.S.S.E.O.A di Cefalù, Gianni Paternò di Allfoodsicily, Casale Drinzi, Cooperativa Rinascita, Pasta Bia, Gruppo Giaconia, E’Vino enoteca, ABS Professional associazione di bartender ed altre ancora.

Tutti gli eventi si svolgeranno lungo un vero e proprio “Viale del Gusto” allestito nel centro storico del paese. Sarà un vero e proprio “viaggio sensoriale” attraverso “tappe di gusto” partendo dalla convinzione che la produzione casearia rappresenta una delle principali forme di espressione storico – culturale di un territorio oltre ad essere anche base importante per la costruzione di strumenti di promozione produttiva e turistica.

Si inizia il 16 alle ore 21 presso il Chiostro Santa Maria di Gesù con la “Cheese&Wine” una Masterclass su formaggi madoniti e vini siciliani, durante la quale, guidati da sommeliers e da nutrizioniste, si degusteranno formaggi locali e importanti etichette siciliane.

Il 17 agosto alle ore 21 in Piazza Mazzini si terrà “CheeseChef”, concorso di Cucina Popolare Casalinga (per non professionisti), in occasione della quale, nel contesto del “teatro naturale di “Carricaturi”, appassionati/e di cucina si sfideranno presentando piatti della tradizione popolare che tra gli ingredienti dovranno avere almeno uno dei formaggi madoniti indicati nell’apposito Regolamento. I piatti saranno valutati e premiati da una giuria tecnica. Madrina della serata sarà Azzurra D’Arpa concorrente di Masterchef.

La serata conclusiva si terrà il 18 agosto dalle ore 17.00 tra la Via Roma e C.so Vittorio Emanuele. Il tema è “…Non solo Cheese” – Degustazione di formaggi madoniti e pietanze con formaggi per tutti i visitatori che potranno deliziare i loro palati con piatti e dolci che hanno nei formaggi il quid di qualità.

Per partecipare alla masterclass (ticket 15 euro) e al concorso di cucina popolare è necessaria l’iscrizione entro il 12 agosto.

Tutte le info, il regolamento CheeseChef e schede di iscrizione sono reperibili al seguente

link https://www.prolococollesano.it/eventi/collesano-cheese-festival.html