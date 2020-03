Colomba Festival. Annullato l’evento previsto per il 4 e 5 aprile 2020 a Castelbuono

Viste le disposizioni attuative del DPCM del 4 marzo 2020 firmato dal Premier Giuseppe Conte recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) e successive modifiche e/o integrazioni;

la manifestazione “COLOMBA FESTIVAL”, in programma per i giorni 4 e 5 aprile prossimi a Castelbuono NON SI SVOLGERA’.

Ne danno comunicazione l’Associazione Promomadonie e l’Associazione Promo Castelbuono.

La manifestazione programmata durante la Settimana Santa in Sicilia, avrebbe richiamato nel comune madonita moltissimi visitatori provenienti da ogni parte dell’isola, oltre a tanti produttori del settore dolciario che avrebbero esposto in diversi spazi dedicati i dolci tipici di Pasqua, il cioccolato vegan, il gluten free e i prodotti biologici, con la possibilità di far partecipare gli ospiti a seminari, laboratori, degustazioni e naturalmente a tanti show cooking di pasticceria.

Quest’anno era prevista anche una rappresentazione Sacra della Passione di Gesù Cristo con un percorso che avrebbe visto come scenario naturale le piazze e gli scorci più suggestivi della cittadina del Parco delle Madonie.

L’evento a causa della sempre più rapida diffusione del Coronavirus, che sta interessando oramai tutti i Paesi del mondo, verrà recuperato quando le condizioni lo permetteranno, sarà cura degli organizzatori darne tempestiva comunicazione.

Jhonny Lagrua Presidente di Promomadonie:

”Ringraziamo tutti coloro che si erano resi disponibili in particolar modo i pasticceri e le aziende che avevano assicurato la loro presenza dando man forte all’evento.

Auguriamo a tutto il Nostro Paese e a noi stessi di superare presto questa difficile sfida che ci vede impegnati contro il Corona Virus e Vi aspettiamo ancora più numerosi ai prossimi appuntamenti.”