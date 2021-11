Comitato “Una squadra per la scuola”, lettera al presidente Musumeci

Il Comitato “Una squadra per la scuola”, dopo la partecipata assemblea dello scorso 17 ottobre dove ancor più forti sono emerse le criticità relativamente ad uno spreco di risorse pubbliche per l’adeguamento sismico della Scuola Media F. Minà Palumbo, ha inviato una missiva al Presidente della Regione Nello Musumeci per invitarlo a Castelbuono per una puntuale verifica di quanto esposto nella nota e per l’assunzione di eventuali, auspicati provvedimenti.

Il testo, allegato al presente comunicato, è stato inviato per conoscenza al Ministro Patrizio Bianchi ed all’Assessore Regionale Roberto Lagalla.

Castelbuono, lì 9 novembre 2021

Il Comitato “Una squadra per la scuola”