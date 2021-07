Comizio del sindaco in piazza Minà Palumbo giovedì 8 luglio

Dopo il comizio del 27.06.2021 in Piazza Margherita, come Amministrazione Comunale, riteniamo opportuno incontrarci con i cittadini nell’altra Piazza pulsante della nostra Castelbuono, Piazza Minà Palumbo.

Come abbiamo fatto in Piazza Margherita affronteremo l’emergenza Covid ma parleremo anche di altre questioni importanti per la nostra comunità. Discuteremo delle Fontanelle, della gestione dei rifiuti, delle Cooperative e dei lavoratori; racconteremo cosa intendiamo per valorizzazione culturale nella nostra comunità; parleremo infine della frana del Passetto, delle altre opere pubbliche, e di ciò che riguarda la vita economica e sociale di Castelbuono. Informeremo infine i cittadini in merito ai finanziamenti ottenuti ( pari a dodici milioni di euro), e orgogliosamente vogliamo comunicare gli investimenti già programmati e da programmare che contribuiranno allo sviluppo culturale sociale ed economico del paese nei prossimi anni.

L’appuntamento è a “Chiazzetta” giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18,30