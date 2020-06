Commercio itinerante. Autorizzazione e modalità di svolgimento

Con Ordinanza n.77 del 11.06.2020 il Sindaco dispone con decorrenza dal 13.06.2020, l’autorizzazione a svolgere il commercio degli ambulanti su aree pubbliche in forma itinerante.

La novità consiste nel fatto che operatori ambulanti eserciteranno esclusivamente in parcheggi isolati al fine di consentire alle Forze dell’Ordine un miglior controllo del rispetto delle normative di sicurezza dettati dall’emergenza COVID-19 sia per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale indossati dagli operatori e dai fruitori, che al divieto di assembramenti.



Infatti svolgendo l’attività in questo modo si eviteranno raggruppamenti di persone non controllati. Gli ambulanti che vogliono operare a Castelbuono devono far richiesta scritta presso l’Ufficio Commercio del Comune. Sarà lo stesso ad individuare i parcheggi dislocati nel centro urbano. Il Sindaco dichiara che tale provvedimento consentirà agli operatori ambulanti di ritornare ad operare a Castelbuono ma nel contempo di avere maggiore garanzia del rispetto delle normative di sicurezza dei requisiti igienico-sanitario dettati dall’emergenza da corona virus.